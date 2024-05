¿Molusco para La Casa de los Famosos? Esto dijo el “influencer”

El "influencer" y locutor Jorge Pabón, mejor conocido como "El Molusco", no quiso confirmar ni negar el jueves si fue contactado por la producción de La Casa de los Famosos para participar en la quinta temporada, denominada como "All Stars".

En su programa "El Refugio de Molusco" en YouTube, el "influencer" reaccionó a las expresiones de Maripily, quien dijo en Alexandra a las 12 que Pabón sería un buen candidato para representar a Puerto Rico en el "reality". La ganadora de la cuarta temporada también nominó a Raymond Arrieta.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"De surgir la oportunidad, uno puede considerarlo", expresó Molusco.

"¿Te llamaron?", preguntó Noa.

"Si del 6 al 13 de julio ustedes no me ven aquí...después hablamos", contestó Molusco, no antes de guardar silencio por un momento.

La Casa de los Famosos regresa en el 2025 por Telemundo. La edición “All Star” incluirá un elenco de exparticipantes de ediciones anteriores.

Le sorprendió la unión de país que provocó su victoria.