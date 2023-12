Motociclista muere tras ser impactado por una guagua en Bayamón

Un motociclista murió en la mañana de este miércoles tras ser impactado por una guagua en la PR-167 frente al parque Junghanns, en Bayamón.

Según la investigación, el perjudicado -que al momento no ha sido identificado- se encontraba detenido en la vía para realizar un viraje, cuando el conductor de una Toyota Tundra lo impactó, por lo que salió expulsado. El motociclista resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

El teniente Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Tránsito de la Policía, indicó en entrevista con WKAQ 580 AM que el conductor alegó que no se percató del perjudicado ya que la motora presuntamente no tenía las luces encendidas.

Al momento se advierte a los conductores que tomen vías alternas ya que los agentes del precinto y de Patrullas de Carreteras de Bayamón, estarán desviando el tránsito en lo que se desarrolla la investigación.

Presuntamente no le cedió el paso. Con este suceso, ya suman 293 las muertes por accidentes en carreteras, 27 más que en el año pasado.