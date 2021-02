Muchos se quedan sin segunda dosis de la vacuna del COVID-19

Un sinnúmero de personas se quedaron hoy, martes, sin las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), confirmó el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), José Reyes.

Según Reyes, el inconveniente está relacionado a un atraso del nuevo cargamento de vacunas, predispuesto a llegar anoche (lunes).

Se proporcionará una cita -pautada para las próximas 24 a 48 horas- a los perjudicados por el inconveniente.

“La producción de Pfizer y Moderna no era la que se esperaba. La distribución a Puerto Rico no era la que se esperaba. Se espera ayer un cargamento para reabastecer los centros de la GNPR, pero no llegó", dijo Reyes por radio (WKAQ).

"Se está esperando un cargamento de entre 75 a 82,000 dosis. Miramos el 'tracking number' (número de ruta en español) y se supone que llegue hoy”, agregó.

El Departamento de Salud (DS) reportó esta mañana: cinco muertes, 189 casos confirmados y 249 hospitalizaciones por COVID-19. Se consideraron las muestras del 24 de enero al 7 de febrero.

