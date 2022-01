Mujer encuentra nota cosida a pantalón que compró en Hatillo

Una mujer policía compartió el jueves imágenes de una nota que halló su hermana, cosida dentro de un pantalón que compró en una tienda en Hatillo.

Según informó, en el pedazo de tela blanco escribieron pidiendo ayuda, alegando que estaban sumamente cansados, trabajando 12 horas y sin suficiente comida. Supuestamente, la pieza de ropa fue creada en la prisión Xinzheng, una planta procesadora de ropa, en China.

"Por este medio quiero pedir ayuda por estas personas, que no sabemos quienes son pero que a través de una nota podemos sentir su desespero. Durante el día de hoy mi hermana hizo una compra de pantalones en Burlington de Hatillo y cuando llega a casa y se prueba los pantalones se percata que uno tenia una bolsita y estaba con un pedazo de tela blanca escrita, cocida en el pantalón. La nota es pidiendo ayuda ya que están trabajando mas de 12 horas y alegadamente no le están dando alimentos. No es en Puerto Rico", escribió en Facebook.