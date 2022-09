Municipio de Fajardo ofrecerá vales de alimentos a personas de edad avanzada

El municipio de Fajardo informó el viernes en redes sociales que la Oficina de Asuntos Federales del Gobierno Municipal brindará vales de alimentos a sus residentes de mayor edad, por medio de una asignación del Departamento de la Vivienda Estatal de fondos Community Development Block Grant- COVID 19 (CDBG-CV2), ascendente a $143,874.83.

Estos fondos se utilizarán para el Servicio Público de Envejecientes del Municipio de Fajardo. El objetivo principal del proyecto es entregar vales de alimentos a favor de los adultos de edad avanzada, que son la población más vulnerable.

Por lo tanto, los criterios de elegibilidad son:

• Edad- Ser una persona de 62 años en adelante

• Residencia- Ser residente del municipio de Fajardo

Se estará entregando un cupón por participante elegible de cien dólares $100.00. Toda persona interesada en participar del programa deberá comunicarse con la Oficina de Asuntos Federales del Municipio de Fajardo, ubicada en la Antigua Casa Alcaldía, para recibir una orientación y coordinar una cita para la entrega de documentos a partir del lunes, 3 de octubre de 2022 en la Escuela de Bellas Artes (Antigua Escuela Eugenio Brac) en el horario de 8:30 AM a 3:30 PM, sujeto a la disponibilidad de vales.

El personal autorizado estará coordinando las citas de forma escalonada a razón de 50 personas por día. Toda persona citada deberá presentar identificación con foto o certificado de nacimiento vigente y copia de recibo de servicio de utilidades (agua o luz).

De igual forma, no se aceptarán documentos antes del lunes, 3 de octubre de 2022 ni se atenderán personas que no cuenten con una cita previa. La orientación brindada por la Oficina de Asuntos Federales no garantiza la elegibilidad del solicitante.

Las personas que cuenten con alguna discapacidad y/o necesidades especiales que deseen participar de la orientación, deberán comunicarse con la Oficina de Asuntos Federales del Municipio de Fajardo al (787) 863-4115.