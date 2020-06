Museo de Vida Silvestre será la sede de comedor para alimentar a aquellos que lo necesiten

La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto junto al presidente del Comedor de la Kennedy, el chef Iván Clemente anunciaron el jueves la nueva sede del comedor en las facilidades del Museo de Vida Silvestre, bajo el nombre de “El Arca”.

“Es un lugar accesible a todos los niños y niñas”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Junto a un equipo de voluntarios, le dije al chef, vaya a ver las facilidades y en el día de hoy estoy firmando una ordenanza municipal que será sometida a la Legislatura Municipal para verla en una sesión extraordinaria junto a otras medidas para la sesión en usufructo del Museo de Vida Silvestre a la organización del Comedor de la Kennedy”, añadió.

Clemente explicó que se trata de servicios de alimentos para niños, niñas, adultos mayores y todo el que necesite alimentos de manera gratuita. Además, tanto el chef Clemente junto a sus voluntarios trabajarán sin remuneración económica. El municipio pagará el agua y luz por un período de tiempo hasta que se haga funcional.

Además, se preparará una cocina industrial para facilitar la confección de alimentos.

“Como chef y como estudiante de cocina y amante de la cocina descubrimos que había niños en Puerto Rico que no comían sábados y domingos por diez años porque no había escuela. Al no haber escuela no hay comedor, y por consiguiente, hay hambre. En muchos hogares, lamentablemente, la composición familiar, la forma de las finanzas del hogar no da, no rinde, no es suficiente. Han dicho muchas veces que no hay hambre, que soy mentiroso, he trabajado con el hambre, con la desigualdad social”, describió Clemente.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.