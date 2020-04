Negociado de Energía aún desconoce cuál será el ajuste a la factura de la AEE

El Negociado de Energía (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, señaló el miércoles que no es necesario llevar a cabo un complejo proceso de revisión tarifaria para acelerar el posible ahorro en energía eléctrica a los consumidores tras la baja en el costo del petróleo.

“Decir categóricamente cuánto sería el ahorro en el factor de compra de combustible (uno de los elementos de la factura) no sería responsable, ya que hay que comparar las proyecciones con el costo real y en este momento el Negociado no tiene esa información ya que la AEE no la ha sometido aún. Ahora bien, partiendo de la premisa que típicamente el costo de combustible representa cerca del 60 por ciento de la factura, y que el barril de petróleo bajó 100 por ciento comparado con lo que se había proyectado para este trimestre, pues no hay duda de que los consumidores verán pronto un ahorro sustancial”, expresó el presidente del Negociado en declaraciones escritas.

Los comisionados del organismo, Lillian Mateo, Ferdinand Ramos, Ángel Rivera y el presidente del mismo, Edison Avilés explicaron que ordenarán a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que someta mensualmente las proyecciones y gastos, lo que actualmente se hace cada tres meses.

De ordinario, la tarifa vigente de la AEE establece que el Negociado de Energía evaluará y aprobará los factores de ajuste por compra de combustible y por compra de energía cada tres meses.

Los ciclos de revisión establecidos por el Negociado son: enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre.

La determinación se toma a base de la diferencia de los costos reales y los costos estimados (proyecciones) para los dos primeros meses del ciclo actual y el último mes del ciclo anterior.

Por ejemplo, los factores que entraron en vigor el 1 de abril de 2020, tomaron en consideración la reconciliación de costos de diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. Si los costos reales son menos que los proyectados, la diferencia se refleja como un crédito en el próximo trimestre.

