Nelson Guilbe gana la quinta medalla para Puerto Rico en Santiago 2023

El gimnasta debutante en Juegos Panamericanos, Nelson Guilbe Morales, ganó este martes la quinta medalla para Puerto Rico en el evento de caballo con arzones, en la continuación de la justa de Las Américas en Santiago, Chile.

“Todavía no lo he procesado. No se siente real. Se siente increíble. He dado el cien por ciento para adquirir esta medalla. Estoy muy orgulloso”, dijo el gimnasta de 21 años, quien tuvo en sus gradas a su familia y compañeros de la selección apoyándolo.

El estudiante de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras estuvo hasta la participación de los canadienses en la primera posición. Su rutina fue de 14.133 puntos, superando a los estadounidenses Cameron Bock y Stephen Nedoroscik.

“Cuando vi la nota, pensé que ya estaba en el podio”, añadió Guilbe Morales.

Las medallas de oro y plata fueron para los canadiense Zachary Clay (14.400) y Jayson Rampersad (14.333), respectivamente.

El gimnasta es el quinto de la historia de los participantes en caballo con arzones que gana medalla. Según los datos del periodista Carlos Uriarte, Mario González ganó bronce en Indianápolis 1987. En Santo Domingo 2003 ganó Luis Felipe Tingui Vargas medalla de plata. En los Juegos de Río de Janeiro 2007, Luis Rivera ganó el oro y Alexander Rodríguez llegó a la medalla de bronce.

“Este resultado llegó en un tiempo adecuado. Dice mucho de lo que puede ser mi carrera”, expresó el quinto medallista para la Delegación de Puerto Rico Santiago 2023.