Niegan entrada de veleros a costa de Guánica

El alcalde del municipio de Guánica, Santos Seda Nazario “Papichy”, dijo el miércoles, que para la tranquilidad de los residentes de su municipio, unos veleros que estaban bordeando las costas de Guánica fueron alejados del sector y se hicieron las gestiones con todas las agencias gubernamentales correspondientes para evitar esta situación.

“En las pasadas horas fui alertado por vecinos de la Comunidad Sam Jacinto en relación a unos veleros que fueron vistos bordeando las costas de nuestro municipio y que habían tratado de atracar en pueblos vecinos, que aparentemente estaban buscando hacerlo en nuestras costas”, denunció el alcalde de Guánica en comunicación escrita.

“Inmediatamente inicie las gestiones de rigor para evitar esta acción y me comunique con el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, con el secretario de la Gobernación, licenciado Antonio Pabón y con el Secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, a los efectos de asegurarnos que se impartieran las instrucciones correspondientes para que los agentes del gobierno responsables del custodio de nuestras costas supieran que no permitiríamos bajo ningún concepto que estos veleros, ni ninguna otra embarcación cuya procedencia desconocemos atraquen en nuestras costas. Estos no son momentos de turistear y de que personas desconocidas entre a nuestra isla y mucho menos cuando se rumora esas embarcaciones sentían positivos a CONAVID-19”, explicó Seda Nazario.

“Nuestro pueblo guariqueño ha sufrido demasiado por los sismos y terremotos como para tener que pasar por más situaciones tristes y dolorosas, no voy a recibir ni aceptar veleros ni embarcaciones cuya procedencia es desconocida que pongan en riesgo a nuestra población. Estamos en cuarentena y eso incluye el no recibir a nadie en nuestras costas“, sentenció de manera firme el alcalde sureño.

