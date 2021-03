“Nadie en el agua” por peligrosas marejadas, dice Nino Correa

MARCH 17 🌊

High risk of rip currents for the north and northwestern beaches of PR, Culebra and St. Thomas, VI .

Riesgo Alto de corrientes marinas hoy para el norte y noroeste de PR, Culebra y San Tomas en las Islas Vírgenes Estadounidenses.