No causa para arresto contra el alcalde de Cataño

El Tribunal de Bayamón determinó este sábado no causa para arrestar al alcalde de Cataño, Felix “El Cano” Delgado, tras ser intervenido por las autoridades mientras realizaban un operativo en una gallera clandestina el pasado 13 de junio.

“Estoy feliz, contento, agradecido primero de Dios, de mi familia que siempre estuvo ahí y el licenciado Harry Padilla que nunca me dejó en todo este proceso. Estoy enfocado en seguir trabajando por la gente de Cataño. Desde el principio le dijimos que no habíamos cometido ningún delito, pero como todo proceso se tiene que ver y el juez determinó no causa en las dos alegaciones que nos estaban imputando a nosotros.”, expresó Delgado a Telenoticias.

El alcalde aseguró que no participaba de la actividad, sino que era una visita rutinaria que hacía por su pueblo. Delgado se encontraba dentro de su auto al momento de la intervención de las autoridades.

“Como alcalde tengo que estar en todo el pueblo verificando las situaciones y esa era una, esa no es la excepción. Lo continuaré haciendo mientras Dios me de salud y mientras el pueblo de Cataño me elija.”, añadió.

