No descartan citar a gobernadora ante comisión que investiga compra pruebas rápidas del COVID-19

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales no descartó el jueves que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced sea citada a comparecer como parte de la pesquisa que realizan sobre la compra de pruebas rápidas del coronavirus COVID-19.

“Nosotros vamos a citar a todo el que entendamos necesario para que podamos aclarar esta situación”, dijo Morales en entrevista radial (NotiUno).

“A todos los que nosotros entendamos necesarios, los vamos a citar”, respondió al el entrevistador insistirle sobre si citarán a la gobernadora.

Entretanto, indicó que citarán entre 10 a 15 personas involucradas, incluyendo a Juan Maldonado, abogado de Apex General Contractors, la empresa que supliría las pruebas rápidas. Dijo que Quiñones de Longo regresa a testificar el martes a las 9:00 de la mañana, cuando también está citada Adil Rosa, exsecretaria auxiliar de Administración del DS, quien pidió tiempo para poder contratar asistencia legal.

Además, Morales sostuvo que es muy prematuro decir si esta investigación terminará con acusaciones. Sin embargo, señaló que se emitirá un informe y que “si hay irregularidades, las vamos a referir al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y las autoridades federales”.

“Vamos hasta el final de esta investigación para ver quién le mintió al país”, dijo.

La dicha comisión inició una investigación legislativa por virtud de la Resolución de la Cámara 1358 sobre la emergencia del coronavirus, para auscultar las alegadas irregularidades en el proceso de compra de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 a un costo de 38 millones de dólares mediante la compañía Apex General Contractors, una empresa dedicada inicialmente a la construcción y con alegados vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En conferencia de prensa, la gobernadora alegó que Quiñones de Longo “evidentemente está mintiendo” y que espera que enfrente las consecuencias de esa acción.

“Tuvimos ayer (miércoles) a la doctora Quiñones de Longo expresando la manera y forma en que ha venido operando esta emergencia el gobierno de Puerto Rico; cómo desde Fortaleza se han dado instrucciones para que se iniciara un proceso de compra. Estuvo narrando la intervención de esta ayudante de la gobernadora con relación a que tenía que firmar la orden en 20 minutos; cómo ella entiende que fue excluida de este ‘Task Force’ que la llevó a finalmente presentar la renuncia por todas estas situaciones que ella entiende que a través de sus experiencia laboral no eran normales”, dijo Morales.

Asimismo, Morales dijo que el miércoles compareció el comisionado del Negociado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el general José Burgos, quien admitió que las 500 pruebas que supuestamente se perdieron, fueron recibidas por la persona que dice Quiñones de Longo y que no hizo ningún tipo de investigación al respecto. Sobre la orden de 38 millones de dólares para la compra de pruebas rápidas, Burgos dijo que el asesor legal de la compañía le solicitó que la cancelación de la orden fuera por falta de autorización de la FDA y no porque no habían cumplido con el tiempo de entrega.

“Eso es muy distinto a lo que la gobernadora ayer (miércoles) en su conferencia de prensa mencionó”, dijo el legislador.

