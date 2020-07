No descartan recomendarle a la gobernadora recrudecer las medidas de seguridad

El secretario de Salud, Lorenzo González, dijo en entrevista con Telenoticias que no descarta que se le recomiende a la gobernadora Wanda Vázquez recrudecer las medidas de seguridad ante el repunte de casos de COVID-19 en la Isla.

González coincide con el “Task Force” médico en que el país no esta listo para pasar a la próxima fase de reapertura, por lo que está sobre la mesa considerar medidas como retomar el toque de queda hasta las 7:00 p.m. y mantener cerrados algunos negocios los domingos.

Y es que, según salió a relucir el viernes, Puerto Rico sobrepasó el peligroso umbral del 5% establecido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en casos positivos de coronavirus.

Indican que se han identificado sobre 200 enfermeros contagiados.

A pesar del dato, el titular de Salud afirmó que, aunque preocupa el alza de casos en la Isla, el reporte de muertes está dentro de lo esperado. González explicó que los jóvenes entre las edades de 20 a 29 años se han convertido en el grupo poblacional que más se está contagiando.

“Estamos viendo una población potencialmente tomando mayor riesgo con la presunción de que son jóvenes y no se han a infectar o no se van a enfermar, y no van a morir.”, comentó.

Puerto Rico sobrepasó el peligroso umbral establecido por la OMS en los resultados positivos en pruebas moleculares.

Además, el secretario reconoció que las flexibilizaciones contenidas en la ultima orden ejecutiva pudieron crear en la población una falsa sensación de seguridad, lo que provocó que la ciudadanía bajara la guardia ante la pandemia.

“No hay duda de que sí. La gente como que se relajó demasiado. No hay duda de ello. Y hay exposición, hay la libertad y la gente esta moviéndose. Vemos una vez mas personas siendo irresponsables.”

El informe del Departamento de Salud reportó este sábado ocho muertes por COVID-19; mientras, se registraron 84 casos confirmados y 103 casos probables adicionales.

