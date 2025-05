No es opción para la JCF que la AEE retome el control del sistema eléctrico

Que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) retome el control de la transmisión y distribución de energía eléctrica para sustituir a LUMA Energy no es una alternativa, expresaron el miércoles varios integrantes de la Junta de Control Fiscal.

“Como puertorriqueño que vivo aquí, no me gustaría regresar al modelo que había anteriormente, o sea, eso te lo digo del saque, esa es mi opinión, no estoy hablando en nombre de la Junta”, dijo Cameron McKenzie en conferencia de prensa.

“¿Realmente se quiere volver al sistema que produjo una red eléctrica colapsada, deteriorada más rápido, y que requiere decenas de miles de millones de dólares para repararse debido a la falta de toma de decisiones durante los últimos veinte o treinta años?", cuestionó.

Por su parte, el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, reconoció que LUMA Energy no ha cumplido con el desempeño esperado.

"Deben rendir cuentas. Hay muchas razones. Algunos las llaman razones, otros las consideran excusas. Para el pueblo de Puerto Rico, eso no importa realmente”, dijo por su parte, el director ejecutivo, Robert Mujica.

“Existe el deseo de buscar un operador alternativo. El gobierno está llevando a cabo ese proceso, mediante comités que evalúan cuáles alternativas existen. Nosotros evaluaremos todas las alternativas porque queremos el mejor operador para el pueblo de Puerto Rico", añadió.

No obstante, Mujica subrayó "las malas decisiones, la politización, la corrupción y todo lo que ocurrió con el operador anterior".

"Sería responsabilidad de todos si volvemos a lo anterior y no avanzamos. Así que nuestros operadores deben rendir cuentas. Si existe una alternativa, debemos estar dispuestos a considerar esa alternativa. Mientras tanto, tenemos que utilizar los fondos disponibles, poner ese dinero en la red y ejecutar las mejoras necesarias”, sostuvo Mujica.

Sobre el tema del pago de las pensiones de los empleados de la AEE y la búsqueda de una solución permanente para garantizar su pago, el director ejecutivo de la Junta expresó que al momento no tienen una solución al asunto. En un momento, se propuso un ajuste en la tarifa eléctrica que fue rechazada por la gobernadora Jenniffer González Colón. El Fondo General tampoco cuenta con el dinero para cumplir con el pago de las pensiones.

“Seguimos buscando las alternativas, pero tenemos que asegurarnos que haya continuidad porque no podemos seguir pateando la lata, tenemos que conseguir una solución permanente”, finalizó.