“No estoy de acuerdo con el vandalismo”, asegura Yadier Molina

Buenos dias Puerto Rico Quiero volver y reafirmar: No estoy de acuerdo con el vandalismo ni con enfrentamientos con la Policia. Eso no nos representa a la mayoria ni nos ayuda en nada a llevar nuestro mensaje. Por lo contrario, nos daña a nosotros mismos. Esos comerciantes tambien sufren los atropellos de un mal gobierno. Por que poner mas dolor en ellos? Estos actos lo que hacen es poner temor a la gente a manifestarse y hasta estar en contra del derecho a la libre expresión. Mi mensaje es de union como Pais contra el atropello, no causar mas. Me siento orgulloso del Puertorriqueño que salio a levantar su voz sin violencia. Me uni a ustedes por amor a mi Pais, no por politismo, sino por un mejor Puerto Rico Gracias!