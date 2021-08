“No existe razón ética para no vacunarse”, afirma coordinador de la Coalición Ecuménica

El coordinador de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico, Heriberto Martínez Rivera, anuncio el martes que el colectivo de iglesias que componen la entidad les pidió a sus seguidores que se vacunen contra el COVID-19.

“La Coalición Ecuménica e Interreligiosa hace un llamado a todo nuestro pueblo a vacunarse para lograr alcanzar la inmunidad colectiva lo más pronto posible. De esta manera, juntos como pueblo, lograremos superar la nefasta crisis salubrista que ha generado la Pandemia del COVID 19 en Puerto Rico y el mundo entero.

Expertos dicen que los anticuerpos de las vacunas son mayores que los de la enfermedad

Como líderes religiosos de distintas tradiciones eclesiásticas, consideramos que no existe razón ética alguna para no vacunarse. Como expresión de sensible solidaridad nuestros templos y parroquias han servido como centro de vacunación alrededor de nuestra isla, con el objetivo de unir esfuerzos con las agencias públicas, entidades privadas y comunitarias para erradicar esta pandemia.

No podemos pasar por alto el reconocimiento y respeto de la libertad de conciencia de la persona. Pero afirmamos que no vacunarse, con la excepción de razones médicas, representa un acto de ausencia de solidaridad humana y responsabilidad social. La objeción por conciencia es un derecho que debe ser respetado, pero requiere enfrentar las consecuencias del ejercicio del mismo.

Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo a vacunarse, como una expresión de amor fraterno y mantener todas las medidas del protocolo de bioseguridad; el uso de la mascarilla, lavado de mano constante y distanciamiento físico entre otras medidas preventivas”, dijo el reverendo Martínez Rivera en declaraciones escritas.

