“No lo inhabilita” dice Dalmau sobre designación del esposo de Wanda Vázquez al Tribunal Apelativo

Para el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, el hecho de que el juez Jorge Díaz Reverón sea esposo de la exgobernadora constitucional Wanda Vázquez Garced no lo inhabilita como candidato a ser promovido como juez del Tribunal de Apelaciones.

“El señor Díaz Reverón es juez, no está participando de un acto político mientras es juez. Yo creo que el que sea esposo o familiar de un político no debe inhabilitar a nadie. Hay otras consideraciones”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

Se trata del esposo de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Cuestionado sobre si hubo alguna negociación para con este nombramiento, el presidente senatorial dijo “la contestación es que no”.

“No te puedo decir que me asombró porque ese nombramiento se anunció en noviembre y diciembre y no ocurrió. Se sabía que él, como otros jueces solicitaron a La Fortaleza para que los nominen… Los detalles de los nombramientos no fueron discutidos con el gobernador”, aseguró.

La senadora independentista afirmó estar en contra del nombramiento.

Expuso que ese, como todos los nombramientos serán atendidos en el Senado. Sobre la vacante en el Tribunal Supremo, dijo que el asunto no se ha discutido.