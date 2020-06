Faltan 35 camiones, un tractor y dos guaguas escolares en Moca

La Contralora Yesmín Valdivieso emitió el miércoles, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Moca.

El Informe revela que el Municipio no llevó a cabo investigaciones administrativas por la propiedad no localizada en los inventarios físicos del 2016 al 2019. La encargada de propiedad no localizó 138 unidades de propiedad por valor de 215,470 dólares; entre estas, una excavadora, un tractor con taladora, dos guaguas escolares y 35 camiones.

Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, dificulta que, en que caso de pérdidas, se puedan fijar responsabilidades, opinó la contralora.

La auditoría de tres hallazgos señala, que no se localizaron ni los funcionarios municipales suministraron para examen, el 25 por ciento de los recibos utilizados para el despacho de combustible antes y durante la emergencia del huracán María. Esta situación que se atribuye a la falta de supervisión del director de Obras Públicas, propicia que se cometan irregularidades como el despacho de gasolina a vehículos no oficiales, entre otras.

Los auditores de la Contraloría identificaron recursos económicos por 1,792,405 dólares inactivos por 29 meses, y sobregiros por 2,119,618 dólares en 33 fondos municipales especiales y ordinarios, según el Informe Mensual del 31 de agosto de 2019. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-17 de 2018.

La auditoría comenta que, al 3 de diciembre de 2019, Moca tenía dos demandas civiles por 310,000 dólares pendientes de resolución en los tribunales, y una demanda de sentencia declaratoria sin cuantía.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

