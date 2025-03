“No nos vamos a dejar, que aguanten presión”: Eliezer Molina tras presunta agresión

El senador Eliezer Molina se querelló con las autoridades tras presuntamente haber sido agredido en la noche del sábado en el negocio The Spot en Culebra.

Según informó Molina, se encontraba compartiendo con familiares y amistades en la pizzería Heathers del referido municipio cuando se le acercó un hombre, identificado como José Arroyo Gómez, de 55 años y residente de Bayamón, quien le invitó al negocio The Spot.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Una vez en el lugar, Molina indicó que Arroyo le profirió palabras soeces, ambos salieron y es cuando alegadamente el senador fue agredido en el área de la boca.

“Un penepé herido se me acercó. El tipo empieza a faltarme el respeto. No vamos a dejar que nada ni nadie nos falte el respeto. Me lanzó el golpe, luego no sé qué pasó que se dio con el marco de la puerta. No nos vamos a dejar, así que aguanten presión. Si ustedes creen que intentando agredirnos, van a poder detener el esfuerzo que hacemos, están totalmente equivocados”, dijo en una transmisión en vivo en su página de Facebook.

Arroyo fue citado posteriormente para la posible radicación de cargos. El agente Gregorio Camacho, adscrito al distrito de Culebra, continúa con la investigación.