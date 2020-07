Gobernadora no descarta retomar medidas rigurosas ante cifra récord de COVID-19

Tras registrarse hoy, lunes, 227 casos de coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no descarta retomar medidas más rigurosas.

"De ser necesario tomar medidas más rigurosas durante esta Orden Ejecutiva -no les quepa duda- las tomaré. Lo expresé anteriormente. Si el pueblo coopera coopera continuamos la apertura. Si el pueblo NO coopera tendremos que regresar a tomar medidas rigurosas", dijo la primera ejecutiva vía Facebook.

"Estamos muy pendiente. Le estoy dando seguimiento día a día, tanto al aumento en casos de COVID-19 como cuán comprometido está el Sistema de Salud. Para mí hoy, mañana y siempre; la prioridad será la vida de los puertorriqueños. No podemos dar marcha atrás", agregó.

Importante mensaje a la ciudadanía sobre alza en los contagios sobre el COVID-19. Posted by Wanda Vázquez Garced on Monday, July 13, 2020

Ahora bien, Vázquez Garced advirtió consecuencias para los negocios o establecimiento que no cumplan con Orden Ejecutiva.

"Aquellos negocios o establecimiento que estén cumpliendo no tienen nada que temer. No tendrán ningún inconveniente. Aquel que NO esté cumpliendo se arriesga a cierre por término de 6 meses o más tiempo", puntualizó.

Vázquez Garced, además, solicitó a los turistas tener mascarilla siempre. La gobernadora responsabilizó a las hospedería, recalcando la importancia de proteger a Puerto Rico.

"Vamos a mantenernos vivos y saludables", concluyó.

Cocinan nueva Orden Ejecutiva

La mandataria se reunirá hoy, a las 2:00pm, con Lorenzo González -secretario del Departamento de Salud (DS)- e integrantes del Task Force Médico para escuchar recomendaciones.

El DS de Salud registró hoy otra cifra récord con 227 casos confirmados y 94 casos probables de COVID-19. Mientras, las muertes se mantuvieron en 167.

Unas 159 personas permanecen hospitalizadas a causa del virus.

