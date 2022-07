Caso Poza del Obispo: búsqueda de joven habría costado más de $1 millón

PUERTO RICO - El operativo para dar con Harold Carrión Butter -el joven que alegaron había sido arrastrado por el mar en la Poza del Obispo en Arecibo- habría costado más de $1 millón, según se informó este viernes en conferencia de prensa.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Nino Correa, estimó que la agencia gastó $200,000 en recursos en tierra, que incluye personas y vehículos todoterreno, embarcaciones y FURA.

Mientras, la Guardia Costera habría gastado $1,000,000 al utilizar un avión, dos helicópteros y tres embarcaciones.

Carrión Butter fue hallado en una estructura abandonada en la urbanización García, en el mencionado municipio. Su madre, Justinita Butter, fue quien pidió auxilio a las autoridades al decir que su hijo se había dirigido al área de las rocas y nunca regresó. Inicialmente se informó que la madre del joven también fue detenida, sin embargo, posteriormente la Policía aclaró que no.

En entrevista con Telenoticias, Butter aseguró que se enteró en la mañana que su hijo había aparecido, por reportes de medios noticiosos.

El joven debía presentarse al Tribunal el miércoles, por un caso de alegada violencia de género.

SE HABÍA DESPEDIDO DE SU MADRE Y ESPOSA

"Yo vine aquí con mi hijo, para compartir con él, para tratar de apaciguarlo.... se despidió de mí, de su esposa y nos dijo que nos amaba mucho", sostuvo la madre del joven ese día.

"Se había bebido 20 cervezas, que a lo mejor fue que se mareó o algo, no aguantó balance y se me cayó, se achocó en las piedras y se me fue al agua", añadió.

La alegada desaparición provocó durante días la movilización de la Unidad de Fura del Negociado de la Policía de Puerto Rico, las Unidades de Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias, Rescate y el Helicóptero de la Guardia Costera, que se hicieron cargo de la búsqueda.