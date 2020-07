“No venga a Puerto Rico si no tiene prueba negativa”

El Secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, reconoció este lunes que hay una cantidad limitada de reactivos utilizados para realizar pruebas moleculares.

Según dijo, la situación es en la mayoría de los laboratorios de referencia en la Isla.

El funcionario dijo que solicitó informes a los laboratorios y que es posible que tendrán que comenzar a dar prioridad a ciertos pacientes a la hora de realizar las pruebas.

Sobre el aeropuerto, aseguró que el proceso de pruebas serológicas continúa y recordó que a partir del 15 de julio el Gobierno solicitará que viajeros lleguen con resultado negativo.

"A partir del 15 (de julio), no venga a Puerto Rico si no tiene una prueba hecha fuera de Puerto Rico. No hay recursos, no venga. No que no tengamos el dinero, tenemos CARES ACT, no tenemos los reactivos y los vamos a usar para nuestros envejecientes, para nuestros hospitales, para nuestra población", dijo González.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.