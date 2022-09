“No voy a permitir excusas”: alcalde de Ciales asegura su pueblo está listo para ser energizado

A través de una carta abierta que publicó en sus redes sociales, el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, se dirigió a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicando que, ya que técnicos del consorcio inspeccionaron las líneas y no encontraron postes caídos en su pueblo, espera el pronto restablecimiento del servicio eléctrico.

"En el 2017 tras el paso del Huracán María, nuestro pueblo de Ciales fue el último municipio de Puerto Rico en energizarse. Esa situación no volverá a ocurrir. Como alcalde estoy muy atento y les garantizo que todos los cialeños también lo están. No voy a permitir excusas. En nuestro pueblo las líneas están arriba, no hay postes en el suelo y estamos listos para recibir el servicio" dijo en su comunicación escrita.

Además, Burgos confirmó que se comunicó con los ejecutivos de LUMA Energy y en su análisis preliminar, no encontraron daños mayores en las líneas de transmisión del municipio, por lo que esperan por asuntos de generación correspondientes a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

"Una vez ese escenario se complete, nuestro Pueblo está listo para recibir el servicio y por consiguiente, identificar áreas que en el informe preliminar no se hayan detectado. Sería irresponsable de todas las partes establecer un periodo de tiempo, pero les garantizo que a cada hora estaré dándole personal seguimiento hasta lograr que nuestro pueblo esté energizado completamente", sostuvo.