Nueva orden ejecutiva en Coamo: negocios tendrán que cerrar de 10pm a 5am

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, emitió este jueves la nueva Orden Ejecutiva que establece el horario de cierre de negocios entre 10:00 pm a 5:00 am. Estará vigente del 31 de diciembre del 2021 al 2 de enero del 2022 como parte de las medidas de prevención relacionadas al aumento desmedido en casos activos de COVID 19 en la ciudad.

García Padilla explicó que el Municipio cancela y prohíbe toda actividad pública o privada en facilidades públicas como plazas, coliseos, centros comunales, canchas, parques y calles con el propósito de evitar aglomeraciones y contagios. Las actividades de vacunación y pruebas son las únicas autorizadas.

También se requiere presentar vacunación o prueba negativa.

“Debido al alza de más de 650 casos activos al 29 de diciembre del 2021, estoy estableciendo un horario de operaciones de 5:00 am a 10:00 pm en los días antes mencionados que incluye a restaurantes, barras, chinchorros, cafetines, sport bars, food trucks, centros de actividades y cualquier otro local que sirva bebidas o comidas preparadas. Estamos atravesando, como todo el país, una crisis de salud y tenemos que ser precavidos para lograr el control del repunte que afecta a miles en la isla”, dijo García Padilla.

El alcalde aclaró que a las 10:00 pm los negocios no podrán tener clientela pendiente de servicio y que solo permanecerá, luego de esta hora, el personal para las labores de limpieza. A las 11:00 pm los locales deben estar totalmente clausurados. Las gasolineras que tienen venta de otros productos, no podrán vender bebidas embriagantes o alimentos para uso en sus alrededores entre las 10:00 pm a 5:00 am.

La próxima semana se traerán a la mesa nuevas recomendaciones para el reinicio escolar.

“El Código de Orden Público establece una penalidad de $500.00 por violación a las restricciones. Las personas también se exponen a la revocación de sus patentes municipales. Queda prohibida la instalación de sistemas de sonido en lugares públicos, karaokes, así como la aglomeración de personas fuera de locales comerciales. No estamos autorizando el cierre de calles, colocación de mesas, sillas, inflables o cualquier otro elemento que propicie aglomeración”, añadió García Padilla.

El alcalde sostuvo que el personal municipal continuará trabajando intensamente hasta lograr el control del alza desmedida en COVID 19 e instruyó a la Policía Municipal a velar por el fiel cumplimiento de la Orden Ejecutiva.