Nueva Orden Ejecutiva | Estas fueron las recomendaciones de la Coalición Científica

La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi reveló este jueves sus recomendaciones para la anunciada orden ejecutiva, que entra en vigor el próximo lunes.

“La tasa de positividad, basada en pruebas moleculares, se encuentra en menos de 4%, y hemos observado una disminución consistente en esta tasa durante el último mes. Hemos observado también que las hospitalizaciones a causa de COVID han disminuido considerablemente. Creemos que esta reducción se debe en gran parte a los esfuerzos de vacunación y al comportamiento de la sociedad puertorriqueña, que en su mayoría a acatado las recomendaciones que disminuyen el riesgo y que terminarán con esta pandemia: el uso de mascarilla, el distanciamiento social y ahora, la vacunación,“ expresó el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de esta Coalición Científica, en un comunicado de prensa.

Según se informó, las tendencias observadas colocan a Puerto Rico muy cerca de los umbrales recomendados por la Coalición Científica, quienes proyectan que, de continuar en esta trayectoria, la primera semana del mes de junio debe estar Puerto Rico alcanzando umbrales de 3% de positividad o menos, permitiendo, de permanecer la tendencia, mayores flexibilizaciones hacia un regreso paulatino a la normalidad.

La evidencia científica que se ha recopilado sobre la vacunación contra el SARS-COV2 indica que las mismas son efectivas y seguras.

“Nuestros análisis, que son consistentes con los análisis científicos a nivel internacional, indican que la vacunación está funcionando para Puerto Rico, y sugieren que la misma contribuye a disminución de casos y contagios, a disminución de síntomas, y a reducción de hospitalizaciones. Por consecuencia, también a vidas salvadas. Al paso que vamos en el proceso de vacunación, proyectamos que Puerto Rico podría lograr la inmunidad de rebaño en agosto,” expresó la doctora Carmen Zorrilla, miembro de este grupo de científicos.

La Coalición apoya que se flexibilicen las restricciones paulatinamente para la población vacunada.

“Enfatizamos que las actividades de alto riesgo, como aglomeraciones en espacios cerrados sin mascarilla, continúan siendo consideradas de alto riesgo para personas no vacunadas. No recomendamos cambios sustanciales a la orden ejecutiva que afectan los comportamientos y riesgos de las personas no vacunadas. Las personas vacunadas es otro tema, y sí recomendamos flexibilizaciones para personas vacunadas, siempre y cuando se pueda confirmar que las personas hayan completado el proceso de vacunación. Hacemos sugerencias específicas al Departamento de Salud para que establezca sistemas que permitan esa confirmación de vacunación, y flexibilización a los grupos vacunados. Creemos vamos a ver un Puerto Rico donde los vacunados, pronto, podrán volver a una nueva normalidad, y exhortamos a la población a vacunarse”, añadió la doctora Kenira Thompson.

En el caso donde las personas hayan completado la vacunación, y no presenten síntomas, los miembros de la Coalición entienden que no es necesario solicitar pruebas. “Recomendamos relajar el uso de mascarilla para las personas vacunadas, conforme a las recomendaciones del CDC, en espacios abiertos donde no haya aglomeraciones, como lo son, por ejemplo, personas ejercitando de manera individual y con distanciamientos físico, playas y áreas recreativas, y parques,” aclaró la doctora Zorrilla.

A medida que la población se vacune, tan pronto como este verano, flexibilizaciones sustanciales para la población general serán posibles, con miras a un retorno a la normalidad.

Es importante hacer constar que cuando la Coalición se refiere a la vacunación, esta tomando como base el régimen de inmunización completo (dos dosis para vacunas de Pfizer y Moderna y una dosis con la vacuna de J & J) en unión a los días establecidos para llegar a la inmunización completa (usualmente dos semanas a partir de la segunda dosis).

La Coalición recalca la importancia de permanecer precavidos a pesar de los indicios positivos de disminución de casos, ya que: (1) existe transmisión comunitaria de variantes con mayor capacidad de contagio y severidad; y (2) tenemos una población donde el ~70% no ha completado su ciclo de vacunación. Aunque la Coalición recomienda flexibilizaciones en estos momentos que beneficien a las poblaciones vacunadas, recalca la importancia de continuar monitoreando los datos y de reaccionar con cambios en política pública si hay cambios en las tendencias de positividad u hospitalizaciones.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.