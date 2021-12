Nuevo alcalde de Cataño: “La jauja de contratos termina mañana”

El candidato único a la alcaldía de Cataño, Julio Alicea Vasallo, juramentó este domingo a su cargo en la poltrona municipal.

"Hoy les informo que no estaré cobrando el sueldo de alcalde", afirmó el nuevo ejecutivo municipal.

Además, indicó que no tendrá vehículo oficial, ni celular pagado con fondos públicos.

“Veo contratos de servicios profesionales y te puedo mencionar, para asesorar en Recursos Humanos, para asesoramiento en el área de auditoría interna, para asesoramiento en administración pública, en finanzas, para eso estoy yo allí. Yo no necesito a asesores que me enseñen, y lo digo con mucha humildad. Hay muchos contratos de servicios profesionales y consultivos que no hacen falta en el municipio, yo los voy a cancelar y son muchos”, añadió.

Explicó que tiene un estimado de reducción de 150 millones de dólares en contratos donde dijo que los dedicará a las comunidades de Cataño.

“La jauja de contratos termina mañana a las 8:00 de la mañana”, añadió.

Alicea Vasallo fue juramentado por el juez Superior Pedro Vidal, en una ceremonia que se llevó a cabo en su residencia.

La ceremonia se lleva a cabo tras la descalificación del alcalde interino Gabriel Sicardó por parte del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según la certificación de resultados, la votación fue 27 a favor, dos en contra y tres abstenidos, para un total de 32 votos de los 40 miembros que tiene el organismo.

Mientras, Julio Alicea se prepara para jurar como alcalde y asegura no habrá más corrupción en el municipio.

La determinación se fundamentó en discrepancias con sus informes financieros, sus decisiones en la otorgación de contratos en el Municipio de Cataño, en especial el alquiler de la guagua Cadillac para el ahora exalcalde Félix Delgado Montalvo.

De acuerdo al documento utilizado para la votación, las finanzas de Sicardó Ocasio del 2014 al 2016 reflejan ingresos bajos y dispares al comparar con otros años. A pesar de que el alcalde interino contestó que en esos años fue estudiante a tiempo completo, el alegato no le satisfizo al Directorio.

Además, se cuestionó que Sicardó Ocasio recomendara el contrato con JR Asphalt y redactara el contrato. La contestación del exdirector de Asuntos Legales del municipio de Cataño de que su función fue cumplir con lo determinado por la Junta de Subastas del Municipio tampoco fue del agrado de los directivos del PNP.

Hacemos un análisis de la controversia y aún quedan cabos sueltos.

Sobre el contrato con Bou Maintenance Service para el alquiler de la guagua Cadillac Escalade para el exalcalde, el Directorio entendió que la defensa que Sicardó Ocasio hizo en los medios de comunicación, no reflejan la sana administración pública.

Finalmente, los directivos del PNP criticaron la forma en que Sicardó Ocasio fue escogido como alcalde interino por la Legislatura Municipal. El argumento utilizado fue que a pesar de que había una vicealcaldesa en propiedad, la Legislatura Municipal acogió la recomendación del exalcalde de que Sicardó Ocasio ocupara el cargo y el deseo del exalcalde de que al final el alcalde interino lograra el puesto en propiedad.

Félix "El Cano" Delgado presentó su renuncia el pasado martes, 30 de septiembre tras declararse culpable de conspiración, soborno y "kickbacks".

En la acusación federal en su contra, se detalla que el exejecutivo municipal recibía por parte de una persona identificada como A, pagos semanales que ascendieron a $47,9740, tras otorgarle un contrato a la compañía de esa persona, en septiembre de 2017.