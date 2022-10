Obispo de Caguas exige acción de LUMA y el Gobierno

El Obispo de Caguas, Monseñor Eusebio Ramos Morales, emitió este jueves un comunicado denunciando ineficiencia e insensibilidad por parte de LUMA Energy.

"Una compañía que, claramente, ha priorizado sus intereses económicos por encima del bienestar del país. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos", lee el escrito que lleva el título "NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER".

Como otros críticos del consorcio, Ramos Morales entiende que no tienen suficiente personal para atender los daños provocados por fenómenos naturales.

"Dentro de su plan de contingencia, parece que no entraron los asilos de ancianos y otros centros de enfermos o de personas vulnerables. La mayor parte del país a penas tuvo consecuencias por esa tormenta-huracán, pero todos nos quedamos sin energía eléctrica", sostiene el líder religioso.

"No solamente hay que pedir responsabilidad y compromiso social a esta compañía, también hay que pedirlo a las personas responsables de gobierno que asuman con mayor entereza su compromiso co el país. Sin supervisión y negándonos a ver realidad, no podemos echar el país hacia delante. Fiona no ha traído una gran oportunidad de evaluación, pero también, de toma de decisiones urgentes", continuó.

Lee aquí la carta completa.