Observatorio de Equidad de Género publica informe sobre feminicidios

El Observatorio de Equidad de Género (OEG) anunció este lunes que documentaron al menos 37 feminicidios de manera directa o indirecta desde enero hasta el 30 de septiembre de 2020.

Según el OEG al día de hoy permanecen 12 féminas desaparecidas. Entre ellas siete mujeres y cinco niñas menores de 17 años.

La clasificación que hace el Observatorio, según explicaron en un comunicado, está basada en las definiciones y tipos de feminicidios establecidos en el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2016). Además, con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

“Nos preocupa que las agencias del gobierno, que tienen mayor responsabilidad ante la población puertorriqueña, no reconozcan la urgencia de lo que está sucediendo en nuestra isla. Exhortamos a la policía de Puerto Rico y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a compartir y actualizar sus datos con la premura e importancia que esto amerita. Necesitamos transparencia y exactitud en los datos que la policía investiga y comparte con la ciudadanía y con las organizaciones que trabajamos en estos temas” comentó la analista del OEG, Debora Upegui-Hernández.

Qué dicen los números de la Policía

El pasado 29 de septiembre de 2020, la policía mediante comunicado de prensa informó sobre los nombres de mujeres y niñas que ya habían sido localizadas y cuyos nombres aún circulaban en las redes sociales como desaparecidas. Sin embargo, el OEG alega que no compartieron la lista completa de las mujeres y niñas que permanecen desaparecidas. De acuerdo con el comunicado, al menos 21 mujeres y niñas se encontraban desaparecidas para esa fecha. Dos de ellas fueron localizadas durante el fin de semana, dejando un número total de 19.

Según la información, habría al menos 7 casos adicionales de los que el Observatorio no tiene conocimiento y cuyos nombres no se han divulgado.

Del mismo modo, el OEG instó al Departamento de la Policía a compartir una lista completa de los casos que están bajo investigación y están abiertos

“El caso de Rosimar Rodríguez dejó en evidencia la falta de visión en la urgencia al actuar ante la denuncia de secuestro de la familia y la lentitud en responder de la policía. Es indignante que solo cuando la opinión publica denuncia y reclama es que las agencias gubernamentales responden, necesitamos una Policía sensible que actué en defensa de la seguridad y la vida de nuestra ciudadanía” agregó la coordinadora del Observatorio, Irma Lugo Nazario.

El OEG es un proyecto que busca monitorear y analizar la situación de violencia de género en Puerto Rico, generar recomendaciones de política pública y fiscalizar la respuesta de las agencias gubernamentales para abordar la violencia de género en la Isla. El observatorio es una iniciativa generada por una coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico ante su preocupación por el aumento en la Violencia de Género después de los huracanes Irma y María en 2017. Además de su alegada “falta de respuesta”, a nivel de servicios, seguimiento y estadísticas, de las diferentes agencias del gobierno.

Mira aquí el informe:

