Inminente el regreso a clases presenciales; Pierluisi emitirá Orden Ejecutiva

El gobernador Pedro Pierluisi informó este miércoles, en conferencia de prensa, que firmará una Orden Ejecutiva para permitir la reapertura de planteles.

La misma incluiría tanto escuelas públicas como colegios privados, se indicó.

“Es inminente. En cualquier momento se estará emitiendo una orden que autoriza al Departamento de Educación, así como al sistema de educación privada en Puerto Rico a proceder a abrir escuelas, sujeto a una serie de términos y condiciones", dijo Pierluisi.

La intención, dijo, es que las escuelas comiencen a operar desde el 1 de marzo. Sin embargo, las que no estén en condiciones y no cumplan con los términos, no estarán recibiendo a los estudiantes.

