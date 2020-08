CEE orienta sobre derecho al voto para personas con diversidad funcional

El procurador interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel Corchado Méndez informó que durante las primarias del domingo, estará disponible el sistema de Voto por Teléfono (Vote by Phone) para los electores con diversidad funcional.

“Este sistema es una alternativa de voto para electores con impedimentos en cumplimiento con la Help America Vote Act (en adelante “HAVA”, por sus siglas en inglés). La Sección 301, 3(b) de HAVA establece que es requisito el uso de al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral”, dijo Corchado Méndez en declaraciones escritas.

“Entendemos que es importante que los electores con impedimentos que así lo deseen, utilicen el Vote by Phone y nos informen sus experiencias con el uso de este. Este sistema estará ubicado en el colegio de fácil acceso, de no estar disponible es importante que lo solicite a los funcionarios de colegio ya que es requerido por HAVA y es su derecho”, añadió.

Los centros de votación pueden ser localizados en la página de Facebook de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, en la página de internet de la Comisión Estatal de Elecciones (ceepur.org), o enviando un mensaje de texto al 787-338-1616.

Una vez reciba las papeletas podrá emitir su voto e introducirlo en la máquina de escrutinio electoral. Como medida de seguridad adicional se ofrecerán guantes, sin embargo, aquellos electores con impedimentos que por alguna razón no puedan usarlos no podrán ser obligados a hacerlo. El uso de mascarillas si será obligatorio. Aquellos electores que padezcan de condiciones en la piel o las personas ciegas que deseen leer el braille y por ende no pueden utilizar guantes, se les tendrá que permitir votar sin guantes.

Cualquier elector con impedimento que atraviese por algún problema con el proceso electoral puede comunicarse al 787-725-2333 o 787-523-8910 (personas sordas) y preguntar por el Programa PAVA o pueden escribirnos al correo electrónico gesterrich@dpi.pr.gov, brivera1@dpi.pr.gov. También, pueden comunicarse a la Comisión Estatal de Elecciones al 787-777-8682 o por internet en www.ceepur.org.

