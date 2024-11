Orlando Lugo responde a pastora: “Una oración no se le niega a nadie”

El padre Orlando Lugo expresó este lunes su rechazo a las declaraciones de la pastora Iris Nanette Torres Padilla, quien anunció que se negaría a ofrecer oración a aquellos que no votaron por Proyecto Dignidad en las pasadas elecciones.

Lugo, en una entrevista con la periodista Milly Méndez, subrayó que “Dios es para todos” y que “una oración no se le niega a nadie”.

"No podemos utilizar los pulpitos, no podemos utilizar a Dios para crear aún más violencia. Yo creo que va en contra de la esencia de lo que nosotros somos”, afirmó Lugo.

"Yo pienso que este tipo de expresión no lleva la imagen correcta de lo que somos los cristianos, de lo que es el valor del puertorriqueño", agregó el religioso.

El padre Lugo insistió en que la oración debe ser un acto inclusivo y no utilizado como herramienta para dividir. "Dentro de un contexto de tanta pelea, utilizar a Dios para seguir peleando no me parece lo más correcto, lo más justo y lo más sano", concluyó.

Torres Padilla, durante su prédica, advirtió el domingo a sus feligreses a no quejarse ni pedir oración si no votaron por Javier Jiménez, quien fue candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad.

“Solamente le digo a este país: No te quejes, no te atrevas a pedir oración por alguna persecución, porque yo no voy a orar por usted. No te atrevas a protestar por nada. Porque usted prefirió escoger por miedo que creerle a Dios”.

Según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jiménez obtuvo solo el 6.71% de los votos terminando en la cuarta posición.