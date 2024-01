Orquesta Filarmónica dedicará “show” a Barry Manilow

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, rendirá tributo por primera vez a la extensa trayectoria del cantante americano Barry Manilow el 24 de febrero, en un show que será dirigido por el maestro Ángel “Cucco” Peña, será el sábado, 24 de febrero en la sala de Festivales del Centro Bellas Artes de Santurce.

El "show", fue nombrado Could It Be Magic, uno de los temas más populares de Manilow. Para llevar a la Sala de Festivales la música de este intérprete y compositor, la Orquesta de Conciertos más antigua de Puerto Rico ha invitado al versátil Manolo Mongil para darle voz al tributo. Canciones como “Copacabana,” “Mandy,” “I Write Songs” y “Looks Like We Made It” son parte del repertorio que presentará la Filarmónica en el espectáculo.

“Estamos uniendo la veteranía de la Orquesta Filarmónica a la madurez musical que ha distinguido a Barry Manilow- quien, de hecho, recientemente celebró su espectáculo número 637 en el Hotel Westgate, de Las Vegas superando el récord de Elvis Presley de más apariciones en el mismo escenario. Su música no solo es inmortal sino que también es rica en melodías y matices haciendo lucir la impresionante calidad interpretativa que ha destacado a la Filarmónica”, expresó el licenciado Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Fundación Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

Por otra parte, la invitación especial para incluir la voz de Manolo Mongil, quien se dio a conocer en la década de los 80’s por ser el cantante del grupo puertorriqueño Top Banana, hará al público integrarse en las canciones que han hecho de Barry Manilow uno de los cantantes con mayores ventas de todos los tiempos.

Para más información y boletos accede www.tcpr.com o en 787-792-5000, y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce y 787-620-4444.