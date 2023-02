Osmel abre su corazón y revela cómo fue rechazado por sus padres

Durante la gala de este miércoles en La Casa de los Famosos, Osmel Sousa abrió su corazón al público y se conmocionó hasta sacar las lagrimas al hablar de su infancia y de cómo lo trataron sus padres por su orientación sexual.

“Yo llevo una infancia tan oprimida porque yo oía siempre a mi mamá decir que ella preferiría que un hijo de ella muriera si fuera homosexual y yo me sentía de muchacho muy compungido”, dijo el Zar de la Belleza en el confesionario.

El exdirector de las franquicias de Miss Venezuela expresó su sentir al escuchar a los demás famosos hablar de sus familias.

“Me ha dado un cargo de conciencia de no acercarme a mi papá y mi mamá porque tenía el temor de que no me aceptaran y así pasó el tiempo y no los volví a ver en muchos años, de hecho, a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió estando yo en Venezuela”, continuó diciendo.

“Me da un pesar porque siempre pienso (en mis padres) cuando todo el mundo empieza hablar de su familia en oraciones y en todo”, culminó.

Por otra parte, los famosos tendrán que luchar por el presupuesto completo al superar la prueba semanal.

La prueba denominada “Torre del Rey” consiste en que varios equipos tienen que tensar una plataforma y mantenerla elevada, luego, caminar hacia el centro para colocar piezas de una torre encima de la otra hasta llegar a cinco pisos.

El jueves, como de costumbre, los habitantes tendrán que pasar por el confesionario para nominar a algunos de sus compañeros y mencionar las razones por las que consideran que deben abandonar la competencia.