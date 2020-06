Otorgan más de 800 permanencias para empleados de Educación

La gobernadora Wanda Vazquez Garced anunció que, en preparación para el próximo año académico 2020-2021, el Departamento de Educación (DE) otorgó 852 permanencias a distintos empleados que por años trabajaron como personal transitorio en la agencia.



Las mismas fueron otorgadas a maestros de las materias de difícil reclutamiento, Montessori y personal de comedores escolares, entre otros.



La primera ejecutiva precisó que las permanencias fueron distribuidas a 191 maestros, entre ellos Montessori, educación especial y trabajo social, así como otras materias de difícil reclutamiento y 620 funcionarios de comedores escolares. Los puestos fueron aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y avalados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).



“Como parte de las gestiones para agosto, y mientras continuamos

desarrollando las alternativas para el inicio del año escolar, anunciamos estas

permanencias que reforzarán la plantilla de Educación y ofrecerán estabilidad

a esos empleados que por tanto tiempo llevan trabajando en la agencia como

personal transitorio. Además, es una medida de justicia que también prepara

a la agencia para el próximo semestre con aquellos recursos necesarios para

ofrecer servicios a nuestros estudiantes”, subrayó la gobernadora.



En tanto, Eligio Hernández Pérez, secretario de Educación, explicó que el DE

continúa fortaleciendo su capital humano con el cambio de estatus en los

puestos y ajustando la política pública para reconocer la experiencia y el

mérito. “A pesar de no tener seguridad laboral, estos empleados ofrecieron sus

servicios por mucho tiempo y demostraron su compromiso con la educación

pública puertorriqueña. Estas permanencias son en reconocimiento a ese

trabajo”, sostuvo.



Con la oficialización de estas permanencias, se reduce el reclutamiento de

personal para el nuevo año escolar y se garantiza que todos los empleados

necesarios estén ubicados en las escuelas para el ofrecer los diversos servicios

que necesita la población estudiantil. El pasado año escolar en agosto, el DE

completó el 99% de los maestros requerido en la totalidad de las escuelas.

Este anuncio se suma a otros que la gobernadora y el secretario han hecho en

las pasadas semanas en beneficio del personal docente y no docente del

Departamento de Educación.



“Continuamos trabajando en otros proyectos que estoy seguro serán de satisfacción para nuestros empleados. Próximamente,

estaremos compartiendo esa información con nuestras comunidades

escolares”, dijo Hernández Pérez sobre el particular.

