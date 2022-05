Otro día caluroso: índices de calor podría alcanzar 107 grados

🔥🥵Tuesday| martes May 10th:



🌡️⚠️Heat indices between 102-107ºF are expected today.

🚨Follow these tips to stay safe.



🌡️⚠️Se esperan índices de calor entre 102-107ºF en el día de hoy. 🚨Sigue estos consejos para mantenerte seguro. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/UyStcMI78l