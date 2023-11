Padre de Keishla Rodríguez revela conversación que tuvo con el suegro de Verdejo

El padre de Keishla Rodríguez Ortiz, Tony Rodríguez, reveló este lunes que llegó a conversar con Miguel Santiago Laiz, el suegro del exboxeador y convicto, Félix Verdejo.

Rodríguez contó que se lo encontró "de casualidad" nueve meses después del asesinato de su hija y le reclamó por qué no se comunicó cuando transcurrieron los hechos.

"Me habló y yo le dije mi sentir, y él me dijo el de él. Porque yo me crié con él. [Nos conocemos] de toda la vida", dijo en entrevista con Radio Isla 1320AM.

"Yo le dije que yo sabía lo que había pasado. Eso sí, le reclamé por qué no me ayud...no es que no me ayudó, porque era su yerno. ¿Por qué no se comunicó conmigo? Él me explicó las razones. Pero seguimos el camino cada cual", relató.

Por otro lado, el padre de la joven rechazó las teorías de la calle que apunta a que Santiago Laiz presionó a Verdejo para cometer el asesinato.

"Eso es la gente y sus teorías de la calle. Yo no creo esa parte. No la creo y no la comparto. Él (Verdejo) lo hizo todo. Se probó más allá de duda razonable y está pagando lo que hizo. Fueron dos personas y las dos personas por lo menos ya están en prisión", añadió.

SENTENCIAN A VERDEJO

El pasado viernes, el juez federal Pedro Delgado sentenció a Félix Verdejo a dos cadenas de por vida, por los hechos que resultaron en la muerte de Keishla Rodríguez y del bebé que llevaba en su vientre.

"Verdejo fue hallado culpable por un jurado por dos de los cuatro delitos: secuestro que resultó en la muerte de Keishla y por la muerte de un no nacido. El tribunal ha considerado la ofensa cometida...La corte impone sentencia de vida en prisión", dijo Delgado. Por el segundo delito, también se le dio cárcel de por vida.

"Han sido dos crímenes insensibles. El alambre, el bloque y el ahogamiento. Destruyó a una familia y la suya cambió para siempre. No hay forma de revertir eso. Hoy las víctimas han hablado desde su corazón. Han estado viviendo con dolor. Están emocionalmente drenados... Félix Verdejo será entregado al buró de prisiones y deberá cumplir las penas consecutivas", manifestó el juez.

Durante la vista, la familia de la víctima ofreció desgarradoras declaraciones. Verdejo no los miró, tampoco se expresó. Sin embargo, tras firmar unos documentos, miró a su familia, les guiñó un ojo y salió de sala.

La primera en entrar a sala es la madre de Verdejo, Madeline Sánchez. La madre (Keyla) y hermana de Keishla (Bereliz), también llegaron al tribunal. Al entrar, tuvieron un altercado verbal con una manifestante a favor de Verdejo. Ambas visten el mismo traje con el que vieron a Keishla por última vez. Video aquí.

En sala el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow y los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette Collazo.

Los padres y la hermana de Keishla Rodríguez se ubican al lado derecho de la sala, en el segundo banco.

2:03 p.m. - Hace entrada Félix Verdejo encadenado de manos y piernas, viste mameluco crema. Le sonríe a su madre. Seis alguaciles rodean el área donde está sentado Verdejo junto a sus abogados.

Seis alguaciles rodean el área donde está sentado Verdejo junto a sus abogados. 2:05 p.m. - Entra a la sala el juez Pedro Delgado y comienza la vista

El juez Delgado da instrucciones sobre el orden de los trabajos

DECLARACIONES DE BERELIZ

Juez llama a los familiares. Bereliz dice que va a leer carta que su hijo, de 11 años, escribió: "Hola soy Alex, sobrino, ahijado e hijo de Keishla. También ahijado de Félix. Jamás mis cumpleaños fueron los mismos desde que ella no está estoy muy triste. Mi mamá me recuerda que ella está en el cielo feliz con su hijo. Me hubiera gustado mucho conocer a mi primita o mi primito. De noche me visita una mariposa. Hay una película que se llama Coco, que dice "muere el que se olvida", por eso yo la recuerdo siempre"

Bereliz: "Mi dolor me llevó a querer quitarme la vida, pero si mis padres decidieron seguir aquí, yo tengo mis razones. Y más importante, ver a esa persona que me dañó la vida, verla pagar por lo que me hizo. Entré en una depresión severa, no he parado de pensar en lo que vi aquí. No puedo ver en la calle una guagua Dodge Durango porque siento que está cerca de mi. ¿Cómo es posible que una nena tan noble, tan dulce tuvo que pasar tanto dolor? Keishla se levantaba a los 8 años, diciendo que no se quería morir ".

". Bereliz muestra foto con Verdejo y se dirige a él: "Yo te estaba esperando en casa para que me ayudaras a buscarla. ¡No llegaste nunca! ¿Qué ganaste con todo esto? Ella era la chica de caserío, pero de ese caserío no salías, buscándola. Félix, no tenías que hacer eso! (Llora) Me lo quitaste todo todo, le hiciste daño a tu familia y a la mía".

Bereliz muestra foto con Verdejo y se dirige a él: "Yo te estaba esperando en casa para que me ayudaras a buscarla. ¡No llegaste nunca! ¿Qué ganaste con todo esto? Ella era la chica de caserío, pero de ese caserío no salías, buscándola. (Llora) Me lo quitaste todo todo, le hiciste daño a tu familia y a la mía". Bereliz: "Mírala, mírala en en el monitor. Ella nunca volvió a casa. Yo estaba esperando por ella para cantarle cumpleaños a Alex".

Bereliz se dirige al licenciado: "Ya que denigraron tanto a Keishla, la mayoría de la gente en sala debe tener hijos. Abogado González objeta, dice que es un ataque personal. Juez declara sin lugar. González vuelve a objetar porque es un ataque a su carácter. Juez Delgado reitera no ha lugar: "ella está ejerciendo su derecho a expresarse. En su momento usted se podrá expresar, quiero que ella diga todo lo que tenga que decir".

Bereliz al abogado: Me senté allí como una hermana desesperada a defender a Keishla. Tengo derecho de molestarme, soy humana. Si eso les molesta tienen que bregar con esto porque yo no pedí esto, ni la familia de Félix tampoco. Usted, abogado, no me conoce a mí, ni conoce a Félix. Si tiene hijas, licenciado, que Dios se las bendiga y que nunca se topen en la calle con Félix Verdejo".

Me senté allí como una hermana desesperada a defender a Keishla. Tengo derecho de molestarme, soy humana. Si eso les molesta tienen que bregar con esto porque yo no pedí esto, ni la familia de Félix tampoco. Usted, abogado, no me conoce a mí, ni conoce a Félix. Verdejo se mantiene mirando hacia adelante. Ella le dice: "No te odio, esta era la única manera de que la dejaras tranquila. Solo estoy sufriendo porque ella no está. "La sacaste de aquí, me la quitaste, no va a regresar. Alex te odia tanto, Macho te odia tanto!! Eres un cobarde" .

. Continúa Bereliz: "Un abuso contra esa nena, tan frágil, que con una bofetá la noqueabas. Pero ese día te levantaste en la tuya. Y tú, mira dónde estás. Y a las que tú no le querías fallar, ¿están aquí? No, estás solo aquí, jod**, pareces un tecato. Todo el mundo está haciendo su vida en Manuel A. Pérez y en todos los lugares dónde tú jangueabas. ¿Y tú? Encerrado toda la vida por cobarde. Si yo fuera "Nani" le quito tu apellido a la nena y nunca te la llevo. O sea, para mi moriste. Debes extrañarla, en algún momento de estos malditos dos años debes haberla extrañado".

"Necesito que veas unas fotos y mires el monitor, le dice a Verdejo. El tatuaje, el diamante (le dice)... se detiene, "que estás mirando tú" señalando a alguien parece que a la abogada "quieres llevarte tu agüita también?", le dice Bereliz. Delgado no permite nueva objeción.

Bereliz: "Señor Juez, yo quiero que usted me permita mostrarle a Verdejo un tatuaje que tengo en el brazo". Juez lo permite, defensa objeta, no ha lugar. Bereliz se para frente a Verdejo y lo muestra (es de unos ojos). "No te estés riendo", le dice Bereliz. Te vas a pudrir en la cárcel, que pena con tu familia. Salgo de aquí y voy a quemar tu camisa (una que usaba Keishla para apoyarlo en sus combates).

DECLARACIONES DE MADRE DE KEISHLA

"Señoría, le habla Keila OrtIz, madre de Keishla. El 29 de abril 2021 comenzó mi pesadilla. Todavía escucho su tierna voz en mi oído. Todas las mañanas sigo esperando esa llamada. Cómo ha pasado el tiempo, me arrebataron a mi hija y a mi nieto de la manera más cobarde. Me la golpearon, me la amarraron y me la mataron. Esa persona es un criminal y una amenaza para la sociedad. Se lo puede hacer a cualquier otra mujer".

Verdejo mantiene su mirada hacia el frente. La madre de Keishla continúa: "El perrito se llama Milo, que así se hubiera llamado el hijo de Keishla. Sr. juez, yo extraño tanto a mi hija... "

" "No es justo que una madre tenga que pasar lo que estoy pasando, no es justo tener que llevar flores a un panteón en un cumpleaños, no es justo".

Presenta foto del vídeo de Telenoticias que esta mañana captó a Verdejo sonriendo cuando llegó al tribunal. "Ese es él, un burlón ".

". Le habla a Verdejo: ¿Por qué le hiciste eso a mi hija, por qué? ¿Por qué? (Llora) Eres un abusador...eres un asesino, Keishla vive en mi corazón con mi nieto. Pero tú a cada cárcel que vayas vas a ser un asesino..."Habla!, por que le hiciste ese daño!? ¡Qué malo eres! ¡Te deseo mil años de vida! ¡Canto de burlón que eres! .

. "A estas personas hay que tenerlas presas toda su vida. Señoría, por favor, yo necesito darle justicia a mi hija, que mi dolor no sea el dolor de otra madre. Cadena perpetua es lo que mereces, le dice a Verdejo. "No te mereces ni un buche de agua porque yo no puedo darle agua a mi hija, te mereces estar en la peor cárcel". "Sr juez: que Keishla sea su hija y mi nieto, el de todos", culmina Keila.

DECLARACIONES DEL PADRE DE KEISHLA

"Cómo comenzar a decirle que me arrancaron a mi primogénita, mi primer amor, mi Keishla. Jamás pensé vivir lo que vivo por gente cobarde. El cobarde se ensañó tanto con mi hija que acabó con su vida. No sabe el daño que tanto él como Cádiz provocaron", lee José "Tony" Rodríguez.

"Permiso, tú me dejas hablar cuando hablo, porque bastante que te aguanté en el juicio", le dice José al abogado González. El licenciado explica que estaba diciéndole algo a su colega como parte del proceso.

"El daño ha sido irreparable", continúa José. "Solo espero que ambos pasen el resto de sus vidas en la cárcel y que se acuerden que yo tendré que soportar que me arrebataran a mi vida por cobardes".

"Les deseo salud a ambos, pero no libertad. Félix, no tienes los pantalones para mirarme. Fuiste la última persona que la vio con vida. Es difícil para mi, yo soy padre, no sé tú."

"Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo tuviste la osadía de darle!? Ni tú te imaginas lo que te va a pasar, pero eso no lo provoqué yo. Lo siento mucho por tu hija que no tendrá a su papá" .

. José mira fijamente a Verdejo mientras le habla. "Jamás pensé que fueras capaz de lo que hiciste . Me quitaste el derecho de ver a mi hija tener su hijo, mi nena no se embarazó sola, pero tus defensores se empeñan en decir lo contrario..."

"Tuviste derecho a una defensa, pero no lograron ni siquiera sacarte de la escena . Fuiste casi mi hijo, te vi crecer, te cogí en hombros y mira cómo nos pagaste, por miedo? ¿Por quedar bien con quién? Solo eso lo sabes tú".

y mira cómo nos pagaste, por miedo? ¿Por quedar bien con quién? Solo eso lo sabes tú". "Recuerdo tu ilusión cuando fuiste a ser padre, ¿Por qué me arrebataste la mía? Espero que algún día te puedas sentar conmigo y me digas por qué le hiciste tanto daño, ella no se lo merecía (llora) me la mataste como un animal y hasta soga usaste. La paseaste como un animal en el asiento de atrás. Recuerda siempre que tienes una hija hembra, procura que nunca se tope con alguien como tú. Te la llevaste para siempre..."

La paseaste como un animal en el asiento de atrás. Recuerda siempre que tienes una hija hembra, procura que nunca se tope con alguien como tú. Te la llevaste para siempre..." ¿Por qué te nació hacerle eso? (Llora) Ella no tenía un arma, solo un papel. Pudiste haberte arrepentido (llora). Me parece escucharla cuando te dijo "qué me van a hacer? Tuve que verla en fotos en maneras que ningún padre debiera ver de su hija "

" "Te pido la oportunidad de sentarme contigo, no te tengo odio, no soy como tú. Mi hija no está por tu culpa (llora) la busco y no la encuentro, la tengo que ver en fotos, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Qué te pasó? No la pude ver...la última vez que la vi la vi flotando, por tu culpa. ¿Qué corazón tienes? Tú no amas a nadie, ni a tu familia.

"No te deseo mal, no está en mi. Solo espero que toda tú vida te acuerdes de esa niña y me des la oportunidad de hablar contigo. Ella no merecía eso. Le quitaste el derecho a la vida, y ¿se supone ahora que te demos la libertad?"

Ella no merecía eso. Le quitaste el derecho a la vida, y ¿se supone ahora que te demos la libertad?" "Sé que no me vas a mirar porque eres un cobarde. Tienes el derecho de ver a tu hija crecer, aunque sea por el hueco de una ventana. Yo no puedo. Dura todo lo que puedas para que pagues en vida lo que hiciste a mi hija. Espero que te sientes conmigo, a pesar de que tus defensores no te le van a permitir porque se les nota por encimita. No nos hagan más daño, las paredes escuchan, tenemos derecho a defendernos. A la familia: respeten, tengan empatía con nosotros que somos las víctimas, él no lo es. Mi hija no golpeó a nadie, no inyectó a nadie. Mi hija no tiró a nadie por un puente. Así es que no nos juzguen a nosotros. Sr. juez: otorgue la pena máxima a ambos, a él y a Cádiz ".

". "Te voy a decir algo Félix: si algún día tengo que hacer algo por tu hija, créeme que lo voy a hacer. Pero tú no lo hiciste por la mía, para que veas que somos padres distintos. Espero que nos podamos sentar algún día".

"Te deseo lo mejor, de corazón", le dice José a Verdejo. "Quiérete tú, yo te perdono, por mi hay perdón... Hubiera sido mejor que te quitaras la vida tú mismo. La historia hubiera sido distinta. Estoy seguro de que ella también te hubiera perdonado. Cuídate mucho, que Dios te bendiga siempre", termina José

ACTOS "HORRENDOS"

Los fiscales Jonathan Gottfried y Jeannette M. Collazo solicitaron dos cadenas perpetuas como sentencia para Verdejo. Parte de lo que le plantearon al juez Pedro Delgado en su moción fue que los actos cometidos por el exboxeador fueron "horrendos", por lo que debe cumplir dicha condena.

"Las ofensas de Verdejo acabaron con dos vidas. Lo hizo de una manera horrenda, que prolongó la agonía de las víctimas, utilizando fuerza bruta, drogas ilegales, alambre, un bloque de cemento y ahogamiento. Verdejo destrozó a una familia que le había acogido”, planteó fiscalía federal.

El pasado 28 de julio, el expúgil fue encontrado culpable de secuestro que resultó en muerte y del asesinato de un bebé por nacer.

