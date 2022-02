Padre de Keishla Rodríguez quiere a Verdejo vivo para que “recuerde lo que hizo”

José Antonio Rodríguez, padre de Keishla Rodríguez Ortiz, se expresó este martes luego de la determinación del Departamento de Justicia federal de no buscar la pena de muerte contra el exboxeador Félix Verdejo y su cómplica por el asesinato de su hija.

Según manifestó Rodríguez, prefiere ver al expúgil vivo para que “se acuerde de nosotros y de lo que él le hizo a mi hija.”

“Tampoco creo en la pena de muerte porque uno no puede tener el derecho de quitarle la vida a otro. Yo no tengo el derecho, ni nadie lo tiene. Yo prefiero, como siempre he dicho, que él pase el resto de su vida en una celda y se acuerde de todo lo que él hizo porque yo me imagino que él debe tener conciencia“, dijo Rodríguez en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Como familia, lo digo porque es una persona que yo conocí, una persona que nos conoció, una persona que yo vi de niño y que haya hecho lo que hizo, pues él debe acordarse todos los días lo que él hizo. Que él viva cada suceso, cada vez que nos vea en ese tribunal, yo quiero que él se acuerde de nosotros y de lo que él le hizo a mi hija”, añadió.

El lunes, Bareliz Nichole Rodríguez Ortiz -hermana de Keishla- también reaccionó a la determinación de Justicia Federal.

"El preso, el asesino tiene sus derechos, a cambio, la víctima también tenía y se los quitaron. Así es como se maneja esto, me matas, pero tienes tus derechos aunque me hayas quitado los míos", expresó Rodríguez Ortiz a través de sus "Instagram Stories".

Minutos después, publicó una foto de la cárcel federal en Guaynabo y expresó "vivo es que te quiero".

Para el pasado mes de octubre del 2021, la fiscalía federal aún esperaba por la determinación de Justicia Federal en torno a si se buscaría o no la pena capital contra Verdejo.

El expúgil y Cádiz están acusados por hechos relacionado a la muerte de la joven.

Verdejo enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte, robo vehicular con resultado de muerte y asesinato intencional de un bebé por nacer. También enfrenta cargos por poseer un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento.

