Padres denuncian pésima alimentación para atletas en el Albergue Olímpico

Un grupo de padres y madres de estudiantes atletas del Albergue Olímpico en Salinas, han alzado su voz este martes en reclamo de una alimentación adecuada para sus hijos. Según denuncian, los jóvenes, quienes entrenan dos veces al día y requieren un alto consumo calórico, no están recibiendo los alimentos necesarios para su rendimiento deportivo y académico.

Por ejemplo, el almuerzo de este martes consistió en una pequeña porción de pizza, acompañada de frutas enlatadas y un jugo de solo cuatro onzas, lo que resulta insuficiente para atletas en formación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Lamentablemente nuestros hijos reciben una pésima alimentación. Estudiantes atletas que entrenan dos veces al día, toman clases, y la realidad es que es lamentable", expresó preocupada una madre de los estudiantes, quien también denunció falta de comunicación entre la administración de la escuela y los padres.

"En el mes de enero recibimos un comunicado que la directora se había retirado. Entiendo que hay una directora interina a quienes no hemos tenido la oportunidad, al sol de hoy, de conocer. No se ha reunido, no ha hecho una convocatoria ni una presentación oficial", añadió.

Mientras, otra madre de dos atletas de tenis de mesa subrayó que este problema lleva años sin resolverse.

"Llega un momento en que, pues, los nenes dicen "basta ya", justo en una entrega de notas cuando el día antes se le pone un reloj de arena para tomarles el tiempo de cena, que es la única comida buena que tienen en el día, porque no es por el Departamento de educación que viene. El desayuno y el almuerzo, los problemas principales ahora mismo, que son demasiado bajos por los niveles de niveles nutricionales que les exige el deporte.....Es inaceptable lo que están recibiendo", agregó.

Los padres y madres aseguran que continuarán denunciando esta situación y exigiendo mejoras en la alimentación y condiciones generales de los estudiantes atletas.