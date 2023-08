Pamela Noa revela los momentos que han marcado su vida

La presentadora de “Hoy Día Puerto Rico”, Pamela Noa se sinceró y habló sobre los momentos que han marcado su vida, en una entrevista con elnuevodia.com

En el video, la locutora reveló su momento más difícil y cómo lo ha logrado superar.

“Fue en el que yo no me acepté, en el que yo pensé que no era suficiente Yo creo que, en cuanto a malos y buenos momentos, he tenido más. Hay que gente que le da un montón de importancia a los comentarios malos, cuando son muchos más los buenos. Pues es lo mismo en los momentos de la vida”, expresó.

Noa, también reveló el momento que lo consideró como una victoria: ser presentadora de “Hoy Día Puerto Rico”

“Yo pienso que profesionalmente mi mejor momento es este que estoy viviendo, siento que todo está completo”, afirmó.

