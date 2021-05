Para el miércoles el escrutinio general de la elección especial sobre delegados congresionales

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer dijo que para este miércoles, 19 de mayo esperan comenzar el escrutinio general de la elección especial sobre los delegados congresionales para cabildear por la estadidad.

Según indicó el juez, el evento alcanzó la participación de unos 105 mil votantes.

Sobre su participación en el evento que, ha recibido críticas por parte de los ciudadanos, Rosado Colomer dijo que no representa una irregularidad y defendió su derecho al voto, "si no voto entonces dicen que me contradigo porque es un evento de no afiliación".

En el escrutinio, participarán los delegados de los candidatos, indicó. Informó que restan por contabilizar los votos de añadido a mano.

Al momento, los números de la CEE están así:

Resultados oficiales de la CEE para la Cámara

Elizabeth Torres Rodriguez obtuvo 60,453 votos.

Roberto Lefranc Fortuño obtuvo 45,761 votos.

María (Mayita) Meléndez Altieri obtuvo 40,349 votos.

Adriel Jared Vélez Torres obtuvo 30,278 votos.

Jorge Iván Rodríguez Feliciano obtuvo 29,818 votos.

Ricardo Andrés Marrero Passapera obtuvo 29,191 votos.

Esas cifras de la CEE son con 824 de los 834 colegios electorales.

Ahora bien, la CEE certificará solo los resultados de los candidatos que aparecen en la papeleta.

Resultados oficiales de la CEE para el Senado

Melinda Romero Donnelly obtuvo 55,184 votos.

Zoraida Buxo Santiago obtuvo 43,927 votos.

Victor S. Pérez Rentas obtuvo 26,673 votos.

Roberto Jesús López Román obtuvo 18,675 votos.

Esas cifras de la CEE son con 824 de los 834 colegios electorales.