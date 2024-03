Para la próxima semana decisión sobre impugnación de candidaturas MVC y Proyecto Dignidad

El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan informó este viernes que, para la próxima semana, emitirá su sentencia en el caso de impugnación de candidaturas de José Alfredo Rivera Segarra, contra Ana Irma Rivera Lassen y otros.

La vista argumentativa se llevó a cabo este viernes, donde se discutió la elegibilidad de varios aspirantes a candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad.

“Bien, estas son todas las argumentaciones del tribunal. Voy a agradecer a todos los compañeros por su tiempo y pasar el día conmigo orientándome un poco y algunos dándome cierta inspiración para sentarme a escribir. Confío, como saben, tengo varios asuntos que estoy trabajando al mismo tiempo. Sí, sí, aquí todos son de fácil disposición y todos tienen prisa. Pero, espero para la semana que viene remitir la sentencia ya en este caso”, declaró el juez Cuevas Ramos al finalizar las argumentaciones finales.

La controversia surge de la impugnación presentada por dos legisladores y dos aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD), quienes alegan que nueve aspirantes del MVC y tres de Proyecto Dignidad no cumplen con los requisitos de recogido de endosos necesarios para convertirse en candidatos. Los demandados incluyen a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y sus comisionados electorales.

Los abogados del MVC y Proyecto Dignidad argumentaron que los demandantes del PPD no han presentado daños reales, por lo que no tendrían legitimidad activa para sostener el pleito. “No tienen razón por partida triple. No tienen ‘standing’. Es una acrobacia jurídica lo que proponen como interpretación de la ley electoral. No conocen la tradición electoral puertorriqueña, trastocan los elementos fundamentales de la figura de método alterno desde que fue instituido, en 1982”, esbozó el abogado Frank Torres Viada.

Por otro lado, en representación de los demandantes, el abogado Iván Rivera Reyes sostuvo que sus clientes sí tienen capacidad para presentar el pleito porque, además de aspirantes, siguen siendo electores. “La ley electoral, en su artículo 5.1, establece una Carta de Derechos del Elector. Las leyes y reglamento se tienen que aprobar de manera uniforme y en equidad a todo el mundo”, argumentó Rivera Reyes.