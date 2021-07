Paro de camioneros | Advierten que los suministros pudieran verse afectados si el tranque llega al fin de semana

El vicepresidente de operaciones de la naviera Crowley, José Nazario, dijo que, si el tranque entre los camioneros, la empresa privada, el Gobierno y la Junta de Control Fiscal por las tarifas de acarreo se extiende por tiempo adicional, la crisis en los abastos será real.

“Si esto llega al fin de semana se puede afectar (el suministro). Yo espero que esto se resuelva en sus méritos por el Gobierno y por la Junta prontamente”, dijo Nazario entrevista radial (WKAQ).

Podrían paralizar el transporte de gasolina y alimentos.

Según Nazario, anticipando la situación, aumentaron el horario de entrada a los muelles para que los propietarios pudieran llevarse su carga antes de la “Asamblea Permanente”.

Este miércoles, se recibió otra barcaza, pero hasta el momento los camioneros no han llegado al terminal. Se trata de suministros para farmacéuticas, las megatiendas, automóviles, entre otros.

En la noche del martes, el asesor general de la Junta de Control Fiscal (JCF), Jaime El Koury le envió una carta al presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Jaime Lafuente en la que le dejó saber el rechazo del ente federal creado bajo la Ley PROMESA a la regulación de las tarifas de acarreo.

Amenazan con paralizar el transporte de suministros el próximo miércoles.

“La Junta entiende que como el reglamento no cumple con el Plan Fiscal, no se puede aprobar en este momento, particularmente, con respecto a los contratos privados. La Junta está dispuesta a trabajar con el Negociado del Transporte para lograr un reglamento que cumpla con el Plan Fiscal, que logre el objetivo del reglamento, incluyendo un aumento adecuado en las tarifas de acarreo, pero que no incluya a los contratos privados”, expuso El Koury en su carta.

Por su parte, el portavoz del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez sostuvo que si el tranque es por los contratistas privados, el colectivo está dispuesto a sacar ese asunto de la discusión.

“Ellos traen el ‘issue’ de los porteadores por contrato. Si esa es la preocupación de ellos, y la gente de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos) no ha presentado evidencia de un solo contrato privado ante el Negociado, pues vamos a resolver eso aparte a la mesa, de una forma satisfactoria para las partes, se le de paso al reglamento y se resuelva este impasse”, expresó Rodríguez en entrevista radial (NotiUno).

