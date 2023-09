Pedro Capó y la banda Jarabe de Palo rinden tributo a Pau Donés

La banda original de Jarabe de Palo realizará un emotivo tributo a su vocalista, Pau Donés, junto al cantante y compositor Pedro Capó el sábado, 2 de diciembre en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile en San Juan.

Capó subirá al escenario para interpretar éxitos como “La Flaca”, “Bonito”, “Grita”, “Depende”, entre otras, en lo que de seguro será una noche fiel al rock en español.

“El honor y la emoción que me causa tener el privilegio de cantar junto a Jarabe De Palo es inexplicable. Poder interpretar las canciones del inigualable e inmortalizado maestro Pau Donés me eriza la piel y me reconecta con una etapa de mi vida que inspiró mucho de lo que hago hoy día. Agradezco a la familia de Jarabe de Palo por hacerme parte de algo tan mágico y especial. Hoy todo me parece bonito…”, expresó el artista puertorriqueño.

El Tributo a Pau Donés llega por primera vez a Puerto Rico en una producción de Buena Vibra Group y Lana Production junto a Yolanda Díaz. La venta de boletos estará disponible a través de la plataforma de Ticketera.