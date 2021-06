Pedro Capó y Sofía Reyes estrenan el sencillo “Casualidad”

El cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó y la mexicana Sofía Reyes, anunciaron este viernes el estreno del nuevo sencillo "Casualidad".

“Casualidad”, es una composición escrita por Sofía Reyes, Pedro Capó, Jon Leone, Nicole Zignago y Daremola, que trata de dos personas que coinciden sin buscarse y saben que es cosa del universo, no por casualidad, resaltando la importancia de conectarse mutuamente, viviendo y disfrutando el momento presente.

“Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Que bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento. Esta canción habla de eso, de dos personas que se encuentran y no tienen miedo a lo que pase después... para mí eso es vida.”, expresó Sofia Reyes.

El video musical fue grabado en “La Ciudad del Sol” Miami, Florida, bajo la dirección del reconocido director colombiano Gustavo “Gus” Camacho, de la casa productora Mastermind Entertainment. La pieza audiovisual llega cargada de coloridas escenas, que resumen a la perfección este tema, y que también muestra el engranaje y la buena química que hay entre ambos artistas.

Haz click para ver el video!

