Comisionado residente dice que supuesto borrador para independizar a PR es un “rumor absurdo”

Donald Trump estaría siendo presionado para otorgar la independencia a Puerto Rico y así alegadamente ahorrarles a los contribuyentes estadounidenses $617,800 millones, según publicó este martes DailyMail.com.

El borrador parece haber sido redactado por una oficina congresional y líderes de movimientos separatistas en Puerto Rico, y no por la Casa Blanca. El documento establece que habría un periodo de 21 meses para terminar la ciudadanía por nacimiento a los puertorriqueños.

Según el periódico digital, al menos dos oficinas congresionales tienen en su poder el borrador de siete páginas de la "orden ejecutiva", que tiene fecha de marzo 2025, pero no el día.

Una persona familiarizada con el origen del documento indicó que al menos dos miembros del Congreso tienen copia de ese borrador, el cual DailyMail.com presuntamente obtuvo y revisó. Una fuente del medio, con conocimiento sobre la existencia del documento, reveló que también está en posesión del Secretario de Estado, Marco Rubio; la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el representante Tom McClintock (R-California), y posiblemente de otros funcionario.

Trump no ha expresado públicamente que quiera desvincularse de Puerto Rico.La Casa Blanca se negó a comentar sobre el borrador y parece desconocer su origen.

COMISIONADO RESIDENTE DESMIENTE LA INFORMACIÓN

El comisionado residente, Pablo José Hernández, dijo que no le da credibilidad a la publicación del Daily Mail y lo llamó un "rumor absurdo".

Hernández aseguró que uno de los congresistas del que habla el artículo, negó tener en sus manos el supuesto borrador.

"Mantenga la calma. Aquí no está ocurriendo absolutamente nada hoy. No hay ningún tipo de iniciativa o acción de la Casa Blanca para independizar a Puerto Rico. Primero, no lo puede haber, porque bajo la Constitución de Estados Unidos, quien único puede darle la indepedencia a Puerto Rico es el Congreso", sostuvo.