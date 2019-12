Perro muere tras sufrir múltiples mordidas

Un caso de maltrato a animales fue reportado a las autoridades durante el día de ayer, en hechos ocurridos en el Barrio Matón Arriba, en Cayey.



Una mujer alegó que alguien le realizó varios disparos a su can de raza Doberman hiriéndolo en varias partes del cuerpo, Este fue llevado al veterinario por su dueña ya que se encontraba en estado crítico.



El can fue llevado a la clínica veterinaria San Francisco en Cayey, donde fue atendido por el veterinario de turno quien le brindó los primeros auxilios y luego de realizarle varias placas, diagnosticó múltiples mordidas y no heridas de balas lo que le ocasionó la muerte.

Mira aquí nuestra programación en vivo.