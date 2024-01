PFEI archiva querella contra rector interino de la UPR de Carolina

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó este viernes una querella contra el rector interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina, Jorge Valentín Asencio.

El asunto ante el Panel se originó tras un referido recibido en Justicia, por una querella presentada por el Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, CPA Ricardo Dalmau Santana, ante alegadas violaciones de ley para la instalación de una torre de telecomunicaciones en los predios de ese recinto.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Finalizada la investigación preliminar sobre la documentación recibida y acorde con la evidencia, entrevista a testigos y el derecho aplicable, la DIPAC concluyó que, pese a ocurrir omisiones a normas universitarias, no se constituyó ningún delito de los tipificados en el Código Penal de Puerto Rico. Además, que el referido contrato no ocasionó pérdida de fondos públicos ni daños a la propiedad. Por el contrario, se allegaron fondos no contemplados a las arcas de la UPR", reza la Resolución emitida por el PFEI.

"De hecho, se evidenció que el entonces rector interino, Valentín Asencio, había obtenido del entonces presidente de la Junta de Gobierno, licenciado Walter Alomar Rodríguez, la debida autorización para firmar el contrato, cuyo monto final representaría un recaudo de 595,205 dólares. No obstante, luego de que se firmara el contrato, hubo protestas de la comunidad, alegando probables perjuicios a su salud. La Cámara de Representantes aprobó la Resolución 1249, para investigar el proceso de obtención de permisos para la construcción de la mencionada torre. Dos años después de su otorgamiento, el contrato fue cancelado", añadieron.