PFEI también presentará cargos contra madre de Mariana Nogales

La presidenta de la Oficinal del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, confirmó este miércoles que también fue citada la madre de la representante Mariana Nogales para la presentación de cargos en el Tribunal de San Juan.

Esto, en relación a un informe financiero que presuntamente fue omitido por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aunque también por otros elementos encontrados durante la pesquisa.

"Fue citada una de las corporaciones y la señora madre de Mariana Nogales. Los fiscales se proponen -y ya esto es de orden público- se van a presentar cargos contra una persona natural y otra jurídica", informó Cotto Vives en entrevista con Radio Isla 1320 AM

Según se informó, el fiscal especial Ramón Mendoza radicará las denuncias el 3 de mayo en el Tribunal de San Juan.

La presidenta del PFEI rechazó las declaraciones de Nogales Molinelli, quien calificó el asunto como una patraña, asegurando que se notificaba a la representación legal cada vez que se concedía una extensión a los fiscales.

“De verdad que esta irresponsabilidad de atacar las instituciones fiscalizadoras ya no tiene límites. El panel no inicia investigaciones. Esta investigación se inició ante el Departamento de Justicia con querellas tanto de la Oficina de Ética Gubernamental, como de dos senadores (Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías)”, finalizó.

El PFEI anunció hace más de un año la designación de un fiscal para investigar a la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El curso legal de la pesquisa se inició tras formalizarse tres querellas ante el Departamento de Justicia por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En ese momento, la denuncia alegaba que la representante dejó de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. La información que se vierte en el Informe Financiero de la Legislatura se presenta bajo pena de perjurio.

En marzo del 2022, el Departamento de Justicia recomendó al PFEI la designación de un fiscal especial.

Según se informó en comunicado de prensa, el DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

REACCIONA LA REPRESENTANTE

Nogales calificó el martes como una “patraña” la radicación de cargos por parte del PFEI.

“En ocasiones es necesario que ocurra un proceso injusto para desenmascarar a las instituciones que ya no nos sirven. La Oficina del Fiscal especial Independiente se apresta a presentar una patraña. Una patraña que fabricó hace casi un año. Una patraña solicitada por Thomas Rivera Schatz, Gregorio Matías y el de Ética Gubernamental. Yo estoy bien segura de que es una patraña. Muchos quieren mi cabeza y además, se sienten atemorizados por la fuerza de nuestro movimiento e intimidados por su verticalidad”, dijo Nogales Molinelli en conferencia de prensa.

“Cuando presenté mi autoreferido no podían creerlo. No había ni siquiera un procedimiento. Pero yo necesitaba corregir un error en mi informe y a diferencia de otros 38 legisladores que sí pudieron enmendarlo, a mí no se me permitió”, añadió.

Rechaza haber cometido un delito y alega que es víctima de persecución política.