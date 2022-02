Piden al DACO y al gobernador la congelación del precio de la gasolina tras invasión Rusa

Ante el impacto que podría tener para la economía local los aumentos al precio de los combustibles, el representante y portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Ángel Matos García, le solicitó el jueves al gobernador Pedro Pierluisi y al secretario del DACO, Edan Rivera, que congelen el precio de la gasolina.

“Es inaceptable que con un conflicto de solo 8 horas en Ucrania, ya en las bombas de gasolina veamos aumentos de precio. No me quiero imaginar a que precio vamos a ver el combustible, si este conflicto se extiende. Mi llamado es a que el Gobernador y el Secretario del DACO no se queden de observadores y que tomen acción de inmediato”, sostuvo Matos García en declaraciones escritas.

El Portavoz precisó que en Puerto Rico con el solo rumor de inestabilidad en alguna parte del mundo, los precios aumentan. Sin embargo, para que los precios bajen se necesita mucho tiempo.

Supera la barrera de los $100 el barril.

“Estoy seguro que ya hay quienes aún teniendo combustible en reserva, han comenzado a aumentar los precios. Es por esta razón que el Gobernador debe congelar los precios y actuar en beneficio de los puertorriqueños”, dijo el legislador.

Más temprano, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció medidas preventivas ante la invasión Rusa en Ucrania. Según detallaron, incrementaron el volumen en sus tanques de reserva de combustible a su capacidad máxima de sobre 90% para garantizar la continuidad del servicio.