Piden FEI revelar los hechos que llevan a realizar una investigación sobre gobernadora

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, pidió este martes a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que revele qué hechos llevan a realizar una investigación sobre gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Asigna fiscal investigador para otros funcionarios.

“En la tarde de ayer (lunes) la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) anunció que realizará una investigación sobre la gobernadora honorable Wanda Vázquez Garced sobre hechos de los cuales no ha ofrecido información específica. Al no conocer oficialmente en qué consisten los alegados hechos que puedan estar contenidos en el referido a la OPFEI, así como a la senadora Evelyn Vázquez, también referida, como secretario general del Partido Nuevo Progresista me uno al llamado de nuestro presidente, Thomas Rivera Schatz, para que se revele sin reservas en qué consisten dichas presunciones”, dijo Rivera Ortega.

“El pueblo de Puerto Rico merece conocer con certeza dichas alegaciones y los procesos se deben realizar con premura y de manera pública para asegurar y salvaguardar su transparencia, y solo así nuestro pueblo podrá reafirmar la confianza en sus instituciones. Pero eso solamente será posible si los procedimientos se hacen a la luz del sol, como exigimos que se hagan en este caso”, manifestó el secretario general del PNP en declaraciones escritas.

“El Partido Nuevo Progresista no esconde los procesos por los cuales sus aspirantes a puestos públicos atraviesan, sin importar el rango que ocupen. Esos son manías típicas de otros partidos. Nuestro Partido ha tomado acción las veces que ha sido necesario, y continuaremos sin mancillar ese historial”, añadió Rivera Ortega.

“Nuestro reglamento (Artículo 87, Inhabilidad para ser candidato) es claro y con la información que conocemos hasta este momento no tenemos fundamentos suficientes para tomar acciones disciplinarias o de cualquiera otra índole. Tampoco hemos recibido en nuestro Partido querellas contra la Gobernadora ni contra la Senadora. No obstante, existen los mecanismos adecuados para atenderse, de alguien presentar alguna”, dijo el secretario general del PNP.

Rivera Ortega afirmó que “Nuestro Reglamento, aprobado y vigente, provee en el Artículo 87 las causales por las que un candidato del Partido Nuevo Progresista puede ser inhabilitado, en resumen:

*no reúna los requisitos de la Constitución del territorio de Puerto Rico, la Constitución federal, el Código Electoral Siglo XXI, el Reglamento del Partido y de todos aquellos que adopte para las elecciones generales, primarias o elecciones especiales, así como el Reglamento de Evaluación de Candidatos;

*haber sido convicto por delito grave, o menos grave que implique depravación moral o deshonestidad;

*haber sido inhabilitado por un tribunal para ocupar cargos públicos;

*se dedique a alguna actividad en contra de la ley, la moral o el orden público;

*no cumpla o acate la Declaración de Propósitos, resoluciones, acuerdos o decisiones del Partido, y:

*estando afiliada al Partido, promueva o haya promovido candidaturas de otros partidos o independientes en la última elección general, especial o primaria previa a su presentación para un puesto electivo.

“Son muchas las razones por las cuales podemos inhabilitar a un candidato del PNP a un puesto electivo, sin embargo, a este momento ninguna de las causales está presente en los casos de la Gobernadora y la Senadora. Confiamos que la verdad y la justicia prevalezcan sobre cualquier otra consideración”, concluyó Rivera Ortega.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.